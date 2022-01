Ecco la nuova Ducati

Jack Miller è risultato positivo al Covid e non può lasciare l'Australia. A comunicarlo è stato il pilota della Ducati su Instagram. Il team ha deciso di posticipare la presentazione della nuova stagione, inizialmente prevista per il 28 gennaio, al 7 febbraio). Il 31 gennaio, comunque, verrà svelata in anteprima la livrea della nuova moto.

"Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19 e quindi non posso partire per l'Europa - fa sapere il pilota attraverso un comunicato Ducati -. Adesso sono in isolamento a casa mia in Australia e sto bene. Non ho nessun sintomo, per cui posso almeno continuare ad allenarmi. Mi dispiace molto, ma in ogni caso ci vedremo a Sepang per i test ai primi di febbraio".