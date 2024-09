'Non ci sono garanzie', Uefa revoca la finale di Champions 2027 a Milano

Il comitato esecutivo dell'Uefa - apprende l'ANSA - ha appena revocato all'Italia la finale di Champions League assegnata a Milano per il 2027.

La motivazione sarebbe la mancanza di garanzie sulla disponibilità dello stadio di San Siro.

Per quanto riguarda la revoca della finale di Champions League a Milano, che si sarebbe dovuta tenere nel 2027, è stato il Comune di Milano a scrivere alla Figc per illustrare la situazione relativa allo stadio di San Siro, a quanto si apprende.

Infatti il Comune non sa, al momento, se si potranno svolgere i lavori sulla struttura, visto che Inter e Milan non hanno ancora deciso in modo definitivo cosa ne sarà del Meazza e se investiranno in quell'area.

A causa di questa incertezza, il Comune ha quindi spiegato la situazione alla Federazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA