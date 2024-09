Luna Rossa prima vittoria con New Zealand

Bella vittoria di Luna Rossa, che dopo un 'decollo' in cui ha rischiato di ribaltarsi e dopo aver evitato un fulmine caduto in mare a pochissima distanza dall'imbarcazione del Team Prada Pirelli, ha battuto per la prima volta in questa edizione Emirates New Zealand in una regata della Louis Vuitton Cup.

Il confronto però, per la presenza dei Defenders non ha assegnato punti per la classifica degli sfidanti ma vale molto dal punto di vista psicologico. Il pomeriggio nelle acque di Barcellona è stato caratterizzato da pioggia e vento sui 13-15 nodi. Viste le condizioni meteo "di pericolosità", il resto del programma è stato cancellato.



