Wimbledon: Paolini in finale, la prima azzurra a riuscirci

Paolini-Vekic 2-1 (2-6/6-4/7-6), azzurra in finale a Wimbledon

"Ho fatto una fatica tremenda, ma continuavo a ripetermi combatti su ogni palla: sono felicissima, me lo ricorderò per sempre questa partita". Jasmine Paolini esprime tutta la sua gioia dopo aver conquistato la finale di Wimbledon, la prima azzurra a riuscirci. "Cercavo di pensare a quello che dovevo fare in campo - le parole della tennista toscana - non c'è un posto migliore di questo per cui lottare su ogni palla. E' bellissimo giocare davanti a voi, per un tennista questo è un posto meraviglioso, grazie per avermi sostenuto".

Jasmine Paolini è la prima azzurra ad accedere alla finale del singolare torneo di Wimbledon, un risultato storico ottenuto con la vittoria sulla croata Donna Vekic (n.37 Wta) e la seconda in assoluto per l'Italia dopo Matteo Berrettini, che giocò per il titolo nel 2021. Nel 2014, arrivarono alla finale del doppio e la vinsero Sara Errani e Roberta Vinci. Il match, concluso 10-8 al tie break del terzo set, è stato il più lungo di una semifinale femminile ai Championships. La toscana è alla seconda finale consecutiva di uno slam dopo quella del Roland Garros, dove è stata sconfitta dalla n.1 al mondo, Iga Swiatek.

La cronaca

Prova di forza della Vekic che vince 6-2 il primo set in 36 minuti

Secondo set molto più combattuto con Paolini che s'impone 6-4 in 53 minuti. Decisivo il decimo gioco con l'azzurra che strappa il servizio alla croata e pareggia il conto dei set. Si va al terzo

Terzo set intenso e combattuto due break della Vekic recuperati da Paolini che ha due match point al decimo e dodicesimo gioco, vanificati dalla croata. Si va quindi al tiebreak vinto 10-8 dall'azzurra dopo un'ora e 25 minuti di gioco

Riproduzione riservata © Copyright ANSA