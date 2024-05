Internazionali, Berrettini si ritira dal torneo: 'Non sono pronto'

Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si ritira anche Matteo Berrettini dagli Internazionali di Roma. "Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e stare fermo", lo ha annunciato il tennista in conferenza stampa.

"Non c'è un infortunio o qualcosa di rotto, c'è solo la tristezza perché con questo sono tre anni che qualcuno mi porta via questo torneo. Semplicemente non sono pronto a giocare - ha continuato Berrettini spiegando il perché del suo forfait a Roma - E' una sensazione difficile da spiegare, ma è come se sento che potrebbe succedere qualcosa". Da Madrid si era ritirato per via di una forte tonsillite e febbre e il tennista romano spiega così la sua decisione di oggi: "Nelle ultime settimane ho preso dei medicinali per curarmi che mi hanno debilitato tantissimo, al punto da non farmi sentire pronto a giocare. Io questo torneo lo voglio giocare se sono competitivo e se non lo sono è giusto che non partecipi". Sui tempi di recupero ha concluso: "Difficile dirlo, spero prima di Parigi o per il Roland Garros".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA