Serie A: in campo Fiorentina-Genoa 0-1 LIVE

In campo Fiorentina-Genoa 0-1 DIRETTA

Fiorentina-GENOA 0-1 al 42'! Rigore perfetto di Gudmundsson che spiazza con eleganza Terracciano incrociando la conclusione, rossoblù avanti al Franchi!

Squadre in campo al Franchi! Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime di Suviana e per la tragica scomparsa di Mattia Giani, giocatore di Eccellenza deceduto a seguito di un malore in campo accusato nel pomeriggio di ieri

Le scelte di Gilardino: ancora assenti dai convocati Malinovskyi e Vitinha, in attacco conferma per Ekuban come partner di Gudmundsson. A Badelj le chiavi del centrocampo, con Messias e Frendrup ai suoi lati, mentre sugli esterni tocca ancora a Sabelli e Martin. In difesa, davanti a Martinez, giocano Bani, De Winter e Vasquez

Le scelte di Italiano: qualche variazione in casa viola considerato il doppio impegno europeo. Rifiatano Dodo e Parisi in difesa, spazio a Kayode e Parisi con Quarta e Ranieri a comporre la coppia centrale. In mezzo si rivede Bonaventura, che farà coppia con Duncan, mentre davanti va in panchina Nico Gonzalez: ci sono infatti Sottil, Beltran e Ikonè alle spalle dell'unica punta Belotti

