Serie A: Sassuolo-Milan 3-3

Sassuolo-Milan 3-3 La cronaca

Partita ricca di emozioni a Reggio Emilia col Sassuolo che, dopo il 2-1 del primo tempo, apre subito la ripresa col tris servito da Laurienté che, poco dopo, spreca un'occasione d'oro per il quarto gol e dà letteralmente il via alla rimonta rossonera. Sul ribaltamento di fronte infatti Jovic insacca a porta vuota, Pioli inserisce tutti i propri giocatori offensivi ed è proprio uno dei subentrati, Okafor all'84' a siglare il pareggio. Il forcing finale dei rossoneri non porta però gli effetti sperati e la partita termina sul 3-3.

Sassuolo-MILAN 3-3 all'84'! Rete di Okafor. Sponda aere di Giroud, Gabbia appoggia di petto per Okafor che batte Consigli da due passi col destro di prima. Inerzia tutta dalla parte dei rossoneri che sono a un passo dal ribaltare una partita che sembrava persa.

GOL ANNULLATO AL MILAN al 64'! Florenzi mette palla nello spazio alle spalle della difesa neroverde, Chukwueze scatta sul filo del fuorigioco e fulmina Consigli con una conclusione bassa e tesa sul secondo palo. Massa prima convalida, poi interviene il VAR per annullare la rete del nigeriano.

Sassuolo-MILAN 3-2 al 59'! Rete di Jovic. Un classico del calcio: gol sbagliato, gol subito. Consigli respinge centralmente una conclusione di Leao, Jovic insacca a porta vuota.

SASSUOLO-Milan 3-1! Rete di Laurienté. Recupero alto di Tressoldi, palla a Defrel che la gira subito in area per Laurienté. Il francese ha tempo e spazio per piazzare il destro alle spalle di Sportiello. L'estremo difensore del Milan può solo sfiorare la palla e raccoglierla dal fondo del sacco.

Sassuolo-MILAN 2-1 al 20'! Rete di Leao. Destro-sinistro di Leao per sgusciare in area tra Tressoldi ed Erlic, poi piattone destro a infilare Consigli sul secondo palo. Gol pregiato del portoghese che riapre la gara del Mapei Stadium.

GOL ANNULLATO AL MILAN al 17'! Leao pennella dalla sinistra per Chukwueze che batte Consigli di testa ma si alza immediatamente la bandierina dell'assistente.

SASSUOLO-Milan 2-0 al 10'! Rete di Laurienté. Thorstvedt manda Laurienté nello spazio alle spalle di Florenzi che viene bruciato dal francese. Sportiello respinge la prima conclusione dell'avversario ma non può nulla sul tap-in. Doppio vantaggio dei neroverdi.

SASSUOLO-Milan 1-0 al 4'! Rete di Pinamonti. Difesa rossonera troppo passiva, Boloca la mette al centro per Thorstvedt che proluga di tacco per Pinamonti. L'ex Inter gira di prima intenzione dall'altezza del dischetto col destro e non lascia scampo a Sportiello.

