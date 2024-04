Champions: in campo Psg-Barcellona 0-0 e Atletico Madrid-Dortmund 1-0 DIRETTA E FOTO

In campo Paris Saint Germain-Barcellona 0-0 DIRETTA e Atletico Madrid-Borussia Dortmund 1-0 DIRETTA per le gare l'andata dei quarti di finale di Champions League

LA VIGILIA

Un anticipo del Clasico per Mbappè e un ritorno al passato per Luis Enrique. La supersfida di Champions League di stasera tra Barcellona e Psg a Parigi è densa di significati tra futuro e passato del calcio spagnolo oltre a rappresentare una 'porta' per le semifinali della massima competizione europea. Ne è convinto il tecnico dei parigini ed ex Barca: "Per me è una partita diversa, ma vale anche per il Barcellona. Ho un rapporto d'amore con il Barça, ma la professione viene prima di tutto. Voglio davvero essere all'altezza della sfida". Alla domanda su chi tra lui e Xavi rappresenta meglio lo stile Barça, Luis Enrique non ha dubbi: "Sono il massimo rappresentante dello stile Barça. Guarda i dati di possesso palla, i titoli, sono io. Se il Psg può vincere la Champions? La politica del club è cambiata in questa stagione. Lo avete visto con la partenza delle stelle - ha sottolineato il tecnico dei francesi - le mie idee e quelle del club vanno nella stessa direzione. Penso che non sia positivo mettere pressione su una squadra che ha vinto il trofeo 0 volte. Possiamo vincere, ma la strada è ancora molto lunga. Sono ambizioso ed emozionato. Non mi interessa il ruolo di favorito - conclude Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia del quarto di finale di Champions League contro i catalani - Quando la palla comincerà a girare vedremo chi è il favorito, questo mi preoccupa. Preferisco che mi mettiate come sfavorito".

Non nasconde l'emozione per il big-match di Champions anche il tecnico del Barcellona Xavi: "Dopo quattro anni senza quarti di finale la parola è emozione. L'avevo già detto un paio di settimane fa che si poteva sognare, che c'era emozione. Siamo arrivati nel momento migliore della stagione. Affrontiamo uno dei migliori allenatori, Luis Enrique. Lo conoscete. Ho un ottimo rapporto personale con lui, merita tutto il mio rispetto. È uno dei migliori allenatori al mondo e ha una squadra fatta per vincere la Champions League. Entrambi cerchiamo la stessa cosa. Luis Enrique, Guardiola, Arteta e io siamo il dna del Barça. Quattro allenatori con il dna del Barça nei quarti di finale di Champions League. Entrambi cerchiamo la stessa cosa, questo dna del Barça che ci identifica e ci rende orgogliosi".

