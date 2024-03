Serie A: Cagliari-Salernitana 2-0 e Sassuolo-Frosinone 0-0 LIVE

In campo Cagliari-Salernitana 2-0 DIRETTA e Sassuolo-Frosinone 0-0 DIRETTA

Nessun gol e pochissime emozioni nei primi 45 minuti di Sassuolo-Frosinone, condizionati dai molti errori tecnici effettuati dai 22 in campo. La prima occasione della partita è per i ciociari, con Mazzitelli che batte rapidamente un calcio di punizione cambiando gioco per Ghedjemis, il quale punta Pedersen e incrocia con il sinistro, andando vicino al secondo palo. I padroni di casa si rendono pericolosi soltanto nel finale con un'azione personale di Laurienté, che prende il fondo e prova a sorprendere Turati da posizione defilata, ma il portiere gialloblù riesce a respingere.

Vantaggio meritato dei rossoblu che sfruttano gli spazi concessi ingenuamente dai granata: Lapadula firma il vantaggio (gol inizialmente annullato per fuorigioco poi convalidato dal VAR) su lancio di Zappa, Jankto e Gaetano vengono fermati per offside a tu per tu con Ochoa, Gaetano raddoppia su una ripartenza di Nandez da calcio d'angolo avversario.

CAGLIARI-Salernitana 2-0 al 40'! Rete di Gaetano. Da corner granata, ripartenza di Nandez, Gaetano rientra sul destro aggirando Zanoli e piazza la palla alle spalle di Ochoa.

CAGLIARI-Salernitana 1-0 al 12'! Rete di Lapadula. Lancio di Zappa, Lapadula dribbla Ochoa e il ritorno di Manolas e deposita a porta sguarnita.

