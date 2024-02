Il sorteggio della Nations League, Italia con Belgio, Francia e Israele

Israele, Francia e Belgio. L'Italia del calcio trova di nuovo un sorteggio duro, dopo quello dell'Europeo, e stavolta in Nations League al valore tecnico degli avversari - Mbappe' e de Bruyne in testa - si aggiunge il brivido della sfida alla nazionale israeliana, costretta da motivi di sicurezza a disputare le ultime partite ufficiali sul neutro di Budapest.



"Parliamo solo di calcio...", ha sbuffato a fine sorteggio Uefa Didier Deschamps, ex juventino ora ct della Francia vicecampione del mondo. Anche le visite di Israele a Parigi a Bruxelles saranno delicate sotto tutti i punti di vista. Luciano Spalletti, per il suo gruppo 2 che gli propone sulla strada di una nuova finale avversari di assoluto valore, parla in ogni caso di "un sorteggio bello, un girone affascinante".



Preferendo concentrarsi sul valore tecnico, di qui a settembre quando il torneo comincera'. "La Nations League e' un confronto di altissimo livello, la sintesi perfetta per imparare cose nuove - il commento del ct azzurro, da Parigi - Siamo abituati a gironi cosi' duri, ma e' giusto così: si capisce subito come stare in campo". Al contrario di tanti allenatori, polemici sull'affollamento del calendario, Spalletti si dice favorevole "a una competizione intelligente, che alza il livello dei confronti, evitando le amichevoli che non servivano". Certo, prima c'e' l'Europeo, e anche Deschamps ammette che "al piacere di tornare a giocare in Italia pensero' solo dopo questa estate in Germania". Intanto pero' Spalletti parla di una Francia che non e' solo Mbappe': "Hanno grande tradizione, e con noi sono sempre state partite molto tirate".



Guardando in casa, Spalletti ha fatto ragionamenti sulle future scelte in attacco. "Ho fatto visita di recente al Genoa, Retegui e' in condizione, ed e' esattamente quello che mi serve. Ma il discorso non riguarda solo la punte centrale, ci sono anche quelle esterne. Diversi tra i giocatori sui quali abbiamo puntato non stanno giocando, per infortuni o altri motivi. Quindi si puo' prendere in considerazione di fare scelte differenti". L'appuntamento di Nations League e' alla seconda settimana di settembre per i primi due turni.



Negli altri gironi, si affronteranno Croazia, Portogallo, Polonia e Scozia (Girone 1), Olanda, Ungheria, Germania e Bosnia (3), Spagna, Danimarca, Svizzera e Svezia (4).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA