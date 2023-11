Serie A: in campo Juventus-Inter 1-1 LIVE

In campo Juventus-Inter 1-1 DIRETTA

Juventus-INTER 1-1 al 33'! Rete di Lautaro! Azione frenetica dell'Inter che con passaggi veloci e verticali arriva sul fondo di destra dove Thuram crossa basso al centro per Lautaro che anticipa Gatti e con il destro la infila ad incrociare verso il palo lontano.

JUVENTUS-Inter 1-0 al 27'! Rete di Vlahovic! Il numero 9 fa partire l'azione stoppando un pallone difficile sulla trequarti e lanciando Chiesa in campo aperto; il numero 7 entra in area e serve Vlahovic che apre il piattone destro e infila verso il palo di destra, portando i bianconeri in vantaggio.



