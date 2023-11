Serie A: Milan-Fiorentina 1-0

Milan-Fiorentina 1-0 La cronaca

Francesco Camarda debutta in serie A al minuto 83' di Milan-Fiorentina e diventa il più giovane debuttante della storia della serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Camarda ha preso il posto di Jovic ed è stato accolto da un boato di San Siro, mentre il risultato è sull'1-0 per i rossoneri.

MILAN - Fiorentina 1-0 45'+2! Rigore di Theo Hernandez. Il francese glaciale aspetta fino all'ultimo e spiazza Terracciano.

Formazione pressoché obbligata per un Milan ridotto all'osso, con Stefano Pioli che non sconfessa le previsioni della vigilia e a centrocampo, nella sfida interna delle 20.45 contro la Fiorentina, schiera dal primo minuto Pobega e Reijnders con Musah, mandando in panchina Krunic. Tridente con Chukwueze, Jovic e Pulisic e il baby Camarda (classe 2008) in panchina. Tra i viola, spazio dal primo minuto in attacco per Beltran, davanti a Nico Gonzales, Bonaventura e Sottil.

