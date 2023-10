Serie A: il derby emiliano finisce in parità, Sassuolo-Bologna 1-1

Finisce 1-1 Sassuolo-Bologna,il derby emiliano. Con questo risultato il Bologna sale a quota 15 punti in classifica ed è al momento 7° in solitaria, mentre il Sassuolo si porta a 11 a quattro lunghezze di distacco dai felsinei. Partita vivace e divertente al Mapei Stadium, con varie occasioni da una parte e dall'altra. A decidere il risultato finale le reti di Zirkzee e Boloca, alla punta olandese è stato anche annullato un gol nella ripresa. I rossoblù allungano la propria striscia di imbattibilità e centrano il quinto pareggio esterno consecutivo.

3' Gol! Sassuolo 0, Bologna 1. Joshua Zirkzee (Bologna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer.

44' GOL! Sassuolo-Bologna 1-1, rete di Boloca. Prima gioia in Serie A per il centrocampista neroverde, che libera un diagonale insidioso da fuori area sul quale Skorupski, coperto dai propri difensori, non riesce a intervenire. Sesta rete dalla distanza per gli emiliani, nessuno come loro nei cinque principali campionati europei. Assist per Toljan, il quarto nella sua stagione.

46' Sostituzione nel Bologna: Posch prende il posto di De Silvestri.



Derby emiliano tra il talentuoso ma discontinuo Sassuolo di Berardi e il solido Bologna di Thiago Motta, lanciato a contendere un posto in Europa. Ha perso una sola partita da inizio stagione, il Bologna. Ha fermato Juventus, Napoli e Inter sul pareggio e nell'ultimo turno, battendo il Frosinone per 2-1 si è portato a 14 punti, a tre lunghezze da Fiorentina e Napoli, quarta e quinta, e il pubblico ha intonato il coro "Thiago Motta portaci in Europa". E' in rampa di lancio, la squadra rossoblù, che sabato sarà di scena a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Motta è tornato a parlare per presentare la sfida e a chi gli ha chiesto se il Bologna possa crescere ulteriormente e dell'Europa ha risposto così: "Tre punti: chiediamo tre punti con il Sassuolo. Io e il club non guardiamo oltre la prossima partita. Si può sempre crescere e migliorare. Questi ragazzi stanno dando il 120 per cento tutti giorni e riconoscere questo merito è importante. Dove potrà arrivare questa squadra si vedrà".





Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1) 47 Consigli, 22 Toljan, 5 Erlic, 13 Ferrari, 17 Viña, 24 Boloca, 42 Thorvsvedt, 10 Berardi, 11 Bajrami, 45 Laurienté; 9 Pinamonti. (28 Cragno, 25 Pegolo, 2 Missori, 3 Pedersen, 44 Tressoldi, 6 Racic, 7 Henrique, 23 Volpato, 8 Mulattieri, 35 Lipani,15 Ceide, 20 Castillejo, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Viti, Alvarez, Obiang.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen, 8 Freuler, 20 Aebischer, 7 Orsolini, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers, 9 Zirkzee. (34 Ravaglia, 50 Gasperini, 3 Posch, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 .Ndoye, 77 Van Hooijdonk). All.: Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Lucumi, Soumaoro.

Arbitro: Giua di Olbia. Quote Snai: 2.65; 3.40; 2.65.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA