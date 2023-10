Serie A: Genoa-Milan 0-1. Giroud in porta salva il risultato

Serie A: Genoa-Milan 0-1 LA CRONACA

Il Milan non perdona il Genoa a Marassi in un finale incandescente: il gol di Pulisic al 42' (sospetto fallo di mano escluso dopo il controllo della Var) porta i rossoneri da soli al comando della classifica. Nel recupero occasioni per i rossoblù, espulso Maignan, Giroud in porta, traversa del Genoa, espulso anche l'altro portiere Martinez. Ma il risultato non cambia e il Milan festeggia il primato.

87' GOL! Genoa - MILAN 0-1! Rete di Pulisic. La sblocca Pulisic abile a controllare in area un assist di Musah dalla destra e a calciare con il mancino all'angolo.



"Non ho mai vissuto un momento così, sono molto orgoglioso per la squadra. Sono stato fortunato sulla traversa ma poi ho fatto una grande parata, l'emozione è quasi come quella di un gol". Così l'attaccante del Milan Olivier Giroud che dopo l'espulsione di Maignan lo ha sostituito in porta nel finale del match col Genoa. "Da piccolo mi piaceva andare in porta, per questo sono andato io. la maglia la porto a casa e la incornicio - ha aggiunto sorridendo ai microfoni di Sky Sport -. Noi non molliamo mai, tre settimana fa abbiamo preso uno schiaffo in faccia, ma abbiamo rialzato il livello e oggi siamo primi. Abbiamo lottato come leoni".





Il Milan espugna il Ferraris al termine di una gara convulsa grazie ad un gol di Pulisic che ha scatenato molte polemiche per un possibile tocco di mano considerato regolare dalla sala Var e nemmeno rivisto al monitor dal direttore di gara Piccinini. Arbitro richiamato invece in pieno recupero per un'uscita scellerata di Maignan ai danni di Ekuban che dopo averla rivisto al video ha portato all'espulsione del portiere rossonero. Milan che ha concluso la gara con Giroud in porta, autore di una parata fondamentale su Puscas e per questo, giustamente, festeggiato al triplice fischio dai propri compagni. Ma sulla vittoria dei rossoneri aleggiano alcuni episodi che trascineranno polemiche per alcuni giorni. A partire da un intervento ai danni di Vasquez nella prima frazione da parte di Florenzi segnalato regolare dal Var e dallo stesso arbitro che ha fatto infuriare e non poco il tecnico del Genoa Gilardino, ammonito nell'occasione. A scatenare la rabbia dei padroni di casa è soprattutto l'azione che ha portato al gol con le immagini riviste che mostrano un tocco di mano di Pulisic autore, su assist di Musah, di quello che è stata la rete vincente. In mezzo a Pioli è servito inserire Leao, Pulisic e Giroud per avere la meglio di un Genoa costretto a rinunciare all'ultimo anche a Messias dopo i forfait di Badelj, Retegui e Strootman. Ma Gilardino ha saputo ridisegnare la sua squadra con un 4-5-1 che ha ingabbiato gli uomini di Pioli pericolosi nella prima frazione con una conclusione di Reijndersi salvata di piede da Martinez. Lo stesso Martinez che nel secondo tempo è volato per alzare in angolo un colpo di testa di Leao mentre dalla parte opposta Maignan si è allungato su una conclusione di Dragusin che una deviazione di Reijnders aveva reso insidiosissima. La gara poi si è infiammata nel finale nonostante un ritmo comunque molto alto durante i 90' di gioco regolamentari che hanno avuto l'appendice di 14' di recupero per l'episodio dell'espulsione di Maignan, i soccorsi ad Ekuban e le due occasioni per il Genoa, traversa di Gudmundsson su punizione e Puscas anticipato da Giroud che hanno permesso ai rossoneri di mantenere il vantaggio sino alla fine. La settima vittoria in otto gare riporta la squadra di Pioli in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull'Inter che le aveva inflitto l'umiliante sconfitta nel derby. Alla ripresa del campionato, i rossoneri affronteranno la Juventus, privi di due uomini chiave come Hernandez e Maignan.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA