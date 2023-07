Mondiali donne: giocatrice in campo con il velo, è la prima volta

La prima volta di una giocatrice in campo con il velo a un mondiale. Nouhaila Benzina, difensore del Marocco, è diventata la prima calciatrice a giocare una partita della Coppa del Mondo femminile con il hijab: la Fifa ha tolto da quasi dieci anni il divieto del velo, una disposizione prevista in passato per la sicurezza in campo. Benzina non aveva giocato nella partita inaugurale contro le tedesche, mentre è partita titolare nel match contro la Corea del Sud vinto 1-0 dal Marocco. Una vittoria senza precedenti alla rassegna iridata di calcio femminile per le marocchine: decisiva la rete di resta di Ibtissam Jraidi. La nazionale allenata da Reynald Pedros, travolta dalla Germania (6-0) nella gara d'esordio, resta così in corsa per la qualificazione agli ottavi. Si deciderà tutto nell'ultima gara del girone (H) nella sfida con la Colombia.

