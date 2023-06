Serie A: Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana DIRETTA

In campo alle 21 Empoli-Lazio DIRETTA e Cremonese-Salernitana DIRETTA

Con la trasferta di Empoli, il campionato della Lazio si concluderà: gli uomini di Sarri, già certi di un posto in Champions League l'anno prossimo, affronteranno i toscani sicuri della salvezza in una sfida che ha ben pochi stimoli da offrire, se non il fatto di essere la probabile partita di addio di Sergej Milinkovic-Savic ai colori biancocelesti: il centrocampista serbo, il cui contratto scade nel 2024, non rinnoverà il contratto e lascerà la Capitale in estate. Un motivo in più, per il Sergente, per cercare di realizzare il decimo gol in campionato, dopo la doppietta che ha regalato ai suoi compagni la vittoria contro la Cremonese, una settimana fa. Anche Felipe Anderson, a quota nove gol, insegue la doppia cifra. La Lazio, in caso di vittoria, toccherà quota 74 punti, ben dieci in più di quanti totalizzati l'anno scorso, a dimostrazione della crescita del gruppo guidato da Maurizio Sarri. Per il tecnico non sarà una partita qualsiasi, visto che proprio a Empoli la sua carriera ebbe la svolta decisiva (in tre stagioni portò gli azzurri in A dove ottenne una comoda salvezza). La Lazio intanto sta organizzando il programma per l'estate; tramite un post su Twitter, il club ha annunciato una delle amichevoli organizzate. Il 3 agosto, al Poundland Bescot Stadium di Walsall, i biancocelesti affronteranno gli inglesi dell'Aston Villa, reduci da una più che soddisfacente stagione in Premier, con un settimo posto che è valso la Conference League. La Lazio ha anche annunciato che mercoledì prossimo, 7 giugno, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione a Roma della nuova sede legale dell'Associazione donatori di midollo osseo (Admo) nazionale e Admo Lazio intitolata a Sinisa Mihajlovic, alla presenza della moglie del tecnico, Arianna.