Serie A: Torino-Inter DIRETTA

In campo alle 18.30 Torino-Inter DIRETTA

Obiettivo secondo posto ma con la finale di Champions League già nella testa. L'Inter sfida alle 18.30 il Torino all'Olimpico con il risultato minimo in campionato già raggiunto (entrare tra le prime quattro), in una partita che, nonostante la seconda piazza in ballo -servirebbe una vittoria e che la Lazio non batta l'Empoli -, conta relativamente poco perché all'orizzonte c'è la sfida di Istanbul contro il Manchester City. Una gara che è già nei pensieri del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che farà rifiatare alcuni dei suoi titolarissimi per risparmiare fatica nelle gambe verso il big match dell'Ataturk di sabato prossimo. A guidare la squadra in attacco ci sarà la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che già contro l'Atalanta aveva fatto bene: un indizio magari di quello che potrebbe essere il reparto offensivo nella gara contro il Manchester City.

Portare il Torino all'ottavo posto e poi pensare al futuro, la tabella di Ivan Juric è molto chiara. "Da diverso tempo mi dedico solo al campo e ai risultati, non mi interessa la prossima stagione - dice il tecnico granata alla vigilia dell'ultima di campionato - e la concentrazione è massima: vogliamo chiudere ottavi, sarebbe un risultato inaspettato". Il traguardo dipende solo ed esclusivamente dalla sua squadra, che battendo l'Inter raggiungerebbe l'obiettivo: "Avevamo fatto una tabella che aggiornavamo ad ogni partita con i risultati delle altre, questa volta c'è scritto solo 'Torino' - fa osservare Juric - perché non ci interessa più sapere cosa fanno le avversarie: dobbiamo giocare liberi e felici, senza pressioni, e andarci a prendere quello che sarebbe un premio meritato per tutto il gruppo".