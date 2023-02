Serie B: altro ko, il Benevento esonera Fabio Cannavaro

Il presidente Oreste Vigorito ha esonerato Fabio Cannavaro e Pasquale Foggia, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Benevento calcio. La decisione è scaturita dopo l'ennesima sconfitta, subita oggi dal Benevento in casa contro il Venezia. Insieme al tecnico giallorosso, saluta anche l'allenatore in seconda Paolo Cannavaro. L'esonero del tecnico Cannavaro e del direttore sportivo Foggia è avvenuto al termine di un lungo confronto negli spogliatoi con il presidente Oreste Vigorito dopo la partita casalinga contro il Venezia, e la vittoria dei lagunari per 2-1. Sia Foggia che Cannavaro sono stati bersagliati dalla tifoseria nel corso delle contestazioni successive al triplice fischio del match di questo pomeriggio. La squadra è ora momentaneamente affidata al tecnico della primavera Gennaro Scarlato. La sconfitta per 3-0 maturata oggi pomeriggio sul campo del Cittadella è stata fatale all'allenatore Cristian Bucchi. La società bianconera ha infatti deciso di sollevarlo dall'incarico e con lui anche lo staff tecnico. Atteso a breve l'annuncio di chi sarà il nuovo allenatore chiamato ad invertire una tendenza che negli ultimi mesi ha fatto scivolare l'Ascoli nelle zone basse della classifica del campionato di serie B.

Il quadro della 23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Modena-Cagliari 2-0

Benevento-Venezia 1-2

Cittadella-Ascoli 3-0

Cosenza-Ternana 0-0

Perugia-Brescia 4-0

Pisa-Südtirol 0-1

Spal-Bari 3-4

Como-Frosinone 0-2

Palermo-Reggina domenica ore 16.15

Parma-Genoa



La serie B in pillole

Modena-Cagliari 2-0 nell'anticipo della 23/a giornata di Serie B. Reti di Diaw, su rigore, al 25' pt e di Bonfanti al 38' st.

Bari batte Spal 4-3 (2-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Folorunsho al 20' ed Esposito al 26'; nel secondo tempo per i pugliesi Kheddira all'11', per gli emiliani Moncini al 17', per gli ospiti Antenucci al 22', per i padroni di casa Nainggolan al 36' e Celia al 38'.

Cittadella batte Ascoli 3-0 (1-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (Padova). I gol: nel primo tempo Crociata al 18'; nel secondo tempo Antonucci su rigore al 31' e al 33'.

Perugia batte Brescia 4-0 (1-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Renato Curi di Perugia. I gol: nel primo tempo Santoro al 40'; nel secondo tempo Casasola su rigore al 3', Kouan al 7' e Angella al 29'. Il Brescia dal 16' del primo tempo ha giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Karacic.

Sudtirol batte Pisa 1-0 (1-0) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dell'Arena Garibaldi di Pisa. Il gol: nel primo tempo Belardinelli all'11'.

Cosenza e Ternana 0-0 in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio San Vito di Cosenza.

Venezia batte Benevento 2-1 (1-1) in una partita della 23/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ciro Vigorito di Benevento. I gol: nel primo tempo per i lagunari Pierini al 3' e per i sanniti Tello al 49'; nel secondo tempo per i veneti Pohjanpalo.

A Como, Frosinone batte Como 2-0 in una partita della 23/a giornata del campionato di serie B. I gol: al 14' pt Mazzitelli, al 30' raddoppio di Caso. La gara è stata interrotta a metà del secondo tempo per 22 minuti per consentire i soccorsi ad un tifoso colto da malore sugli spalti.