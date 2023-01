Serie A: Napoli-Roma senza Zaniolo

Ultimamente parla poco, ma quando lo fa lascia il segno. Josè Mourinho, prima di Napoli-Roma, non poteva non cominciare dal caso Zaniolo, perché lo strappo tra Nicolò e la società si è consumato già da un po', ma ora a difenderlo non c'è più nemmeno lo Special One. "Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra stia diventando realtà. Mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo".

Parole inequivocabili di chi già dopo la vittoria in Liguria immaginava questo epilogo, perché a dieci giorni dalla chiusura del mercato era difficile che si trovasse un'offerta alle condizioni dettate dalla Roma. Ovvero cessione a titolo definitivo e quotazione di almeno 30 milioni. Il Milan, destinazione preferita del calciatore, non si è mai avvicinato a tali richieste, ma nelle ultime ore a Trigoria era comunque arrivata l'offerta del Bournemouth che soddisfaceva i paletti imposti dalla Roma. Non quelli del giocatore che non ha voluto nemmeno ascoltare la proposta dei dirigenti inglesi, lasciando solo il manager a colloquio. Un atteggiamento che ha indispettito non poco il club giallorosso che ora valuterà provvedimenti che potranno andare dalla multa a sanzioni ben più pesanti.

Intanto oggi a Trigoria si è presentato regolarmente, ma con i compagni ha svolto solo il riscaldamento e il lavoro atletico, venendo dunque escluso dalla parte tattica della seduta.

D'altronde Zaniolo "è un mese che dice che vuole andare via, che non vuole più giocare con questa maglia o allenarsi con questo gruppo" ribadisce Mourinho, mantenendo però il focus sui calciatori a disposizione e tra i quali non ci sarà Zaniolo. E per una volta il portoghese abbandona un po' di pre tattica annunciando l'intero undici anti Napoli con il ritorno di Spinazzola dal primo minuto. Giocherà a sinistra, con Zalewski al destra e in mezzo Cristante, Matic e Pellegrini. Porta e difesa confermati con Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in attacco toccherà alla coppia Dybala-Abraham. Insomma, la formazione migliore "perché non vogliamo andare lì a festeggiare il loro titolo" dice Mourinho, promettendo battaglia nonostante il campionato "il Napoli lo abbia già vinto visto che non ci sono squadre che possono fargli paura". Complimenti dunque estesi a Spalletti e alla squadra "anche se come Dybala non hanno nessuno".

Proprio all'estro della Joya si affiderà per continuare a rincorrere un piazzamento Champions che potrebbe cambiare le prospettive della prossima stagione e anche del suo futuro, al quale ora fa finta di non pensare. Il messaggio, invece, ai Friedkin arriva forte e chiaro: "Io vivo giorno dopo giorno, quando la società vorrà parlarmi sarò pronto per farlo, ma oggi io penso solo alla Roma". Le voci di un suo ritorno in Premier, però, non mancano, al Chelsea in particolare, la cui potenza economica è ben diversa da quella giallorossa. Da questo mercato, comunque, non aveva aspettative perché "la situazione del Financial Fair Play era chiara", ma in estate delle garanzie tecniche per proseguire nella Capitale le vorrà. A partire da Smalling, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e per il quale resta fiducioso. "La mia impressione è che lui voglia rimanere. Penso si possa trovare un accordo". Poi precisa: "Si deve trovare".