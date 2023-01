Football: Hamlin dimesso una settimana dopo l'arresto cardiaco

Damar Hamlin è stato dimesso dall'ospedale di Cincinnati, una settimana dopo che il giocatore della squadra di football dei Buffalo Bills ha avuto un infarto ed è collassato in campo durante una partita di National Football League (Nfl). Lo riferiscono i media Usa. L'atleta 24enne, che era stato rianimato sul posto, ha mostrato continui segni di miglioramento, stupendo i medici. Domenica sera aveva postato su twitter una foto che lo mostra nel suo letto d'ospedale mentre guarda la partita vinta dalla sua squadra contro i New England Patriots.

Il giocatore ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale di Cincinnati perchè non è più in condizioni critiche ed quindi in grado di affrontare il viaggio per essere curato e monitorato nell'ospedale di Buffalo, nello Stato di New York.