Serie A: Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma, formazioni LIVE

In campo mercoledì alle 18.30 Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma LIVE

"Palomino non è pronto per giocare, ma porto anche lui a Lecce". Alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato, Gian Piero Gasperini riaccoglie nell'Atalanta tra i convocati il difensore, assolto dalle accuse di assunzione di clostebol metabolita per cui era sospeso dal 26 luglio. "Siamo contenti, anche se dobbiamo aspettare ancora per rivederlo. Una grande gioia per lui e per noi, dopo tutto quello che ha passato - dice Gasperini -. Nei 24 porto anche Vorlicky, uno dei giovani interessanti del vivaio, alcuni dei quali giocheranno". "In quasi quattro mesi non s'è mai potuto allenare con la squadra, ma solo per conto suo in palestra e sulla corsa senza poter vedere un campo di calcio. Ma non si disimpara, è come andare in bicicletta", chiude Gasperini

MOURINHO: 'SE GIOCAVO COME LAZIO MI UCCIDEVANO'

Piangono tanti allenatori, oggi piango un po' anche io. In casa ci sono tre partite nelle quali non abbiamo segnato: Napoli, Atalanta e Lazio. Tre partite senza il nostro giocatore più creativo, senza quello che apre un blocco compatto e l'Atalanta ha giocato chiusa così. Non parliamo della Lazio, che se avessi vinto io una gara così come l'ha vinta Sarri mi avrebbero ucciso". Lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della fida con il Sassuolo tornando al rendimento dei giallorossi in casa.

FORMAZIONI DI LECCE-ATALANTA

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 9 Colombo, 22 Banda. (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Cetin, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 11 Di Francesco, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 28 Oudin, 31 Persson Voelkerling, 77 Ceesay, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez). All.: Baroni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Francesco, Hjulmand. Indisponibili: Dermaku. Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 5 Okoli, 19 Djimsiti; 93 Soppy, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 13 Ederson; 11 Lookman, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 28 Demiral, 42 Scalvini, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 33 Hateboer, 88 Pasalic, 18 Malinovskyi, 10 Boga, 17 Hojlund). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Demiral. Indisponibili: Muriel, Zappacosta. Arbitro: Aureliano di Bologna Quote Snai: 4,75; 3,65; 1,80.

FORMAZIONI DI SASSUOLO-ROMA

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 5 Ayhan, 13 Ferrari, 77 Kyriakoupolos, 16 Frattesi, 27 Lopez, 42 Thorsvedt, 45 Laurienté, 9 Pinamonti, 23 Traoré. (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 23 Erlic, 44 Tressoldi, 19 Romagna, 14 Obiang, 6 Rogerio, 8 Harroui, 11 Alvarez, 15 Ceide, 18 Antiste, 35 D'Andrea). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lopez. Indisponibili: Defrel, Berardi, Muldur.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 20 Camara, 59 Zalewski; 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 17 Vina, 2 Karsdorp, 24 Kumbulla, 65 Tripi, 52 Bove, 8 Matic, 14 Shomurodov, 62 Volpato, 11 Belotti). All. Josè Mourinho Squalificati: - Diffidati: - Indisponibili: Wijnaldum, Darboe, Dybala, Spinazzola, Pellegrini

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta Quote Snai: 3,45; 3,55; 2,10.