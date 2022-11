Serie A: Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese LIVE

In campo alle 15 Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese LIVE

Probabili formazioni di Empoli-Sassuolo.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 24 Ebuhei, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 8 Henderson, 18 Marin, 25 Bandinelli; 35 Baldanzi; 9 Satriano, 23 Destro In panchina: 1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 4 Walukiewicz, 30 Stojanovic, 21 Fazzini, 20 Degl'Innocenti, 32 Haas, 36 Guarino, 11 Akpa Akpro, 17 Ekong, 14 Pjaca, 28 Cambiaghi, 10 Bajrami, 7 Lammers All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Tonelli, De Winter.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 28 Erlic, 13 Ferrari, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 27 Lopez, 42 Thorsvedt, 35 D'Andrea, 9 Pinamonti, 77 Kyriakoupolos. (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 5 Ayhan, Tressoldi, 14 Obiang, 8 Harroui, 7 Henrique, 11 Alvarez, 15 Ceide, 18 Antiste, 23 Traorè). All.: Dionisi. Squalificati: Laurientè. Diffidati: Lopez. Indisponibili: Defrel, Berardi, Muldur, Romagna. Arbitro: Feliciani di Teramo. Quote Snai: 2.80; 3.30; 2.55..

Probabili formazioni di Salernitana-Cremonese.

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 2 Bronn, 5 Daniliuc, 17 Fazio; 30 Mazzocchi, 87 Candreva, 16 Radovanovic, 18 Coulibaly, 3 Bradaric; 29 Dia, 99 Piatek. (1 Fiorillo, 12 Micai, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Bonazzoli, 10 Vilhena, 11 Botheim, 14 Valencia, 20 Kastanos, 25 Maggiore, 28 Capezzi, 39 Iervolino, 66 Lovato, 98 Pirola). Allenatore: Nicola. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Gyomber

Cremonese (5-3-2): 12 Carnesecchi, 17 Sernicola, 4 Aiwu, 15 Bianchetti, 44 Lochoshvili, 3 Valeri; 6 Pickel, 8 Ascacibar, 32 Escalante; 10 Buonaiuto, 77 Okereke. (45 Sarr, 13 Saro, 2 Hendry, 5 Vasquez, 60 Ndyaie, 18 Ghiglione, 33 Quagliata, 28 Meite, 19 Castagnetti, 62 Milanese, 20 Felix, 9 Ciofani, 74 Tsadjout, 7 Baez, 98 Zanimacchia). All.: Alvini. Squalificati: nessuno. Diffidati; nessuno. Indisponibili: Dessers. Arbitro: Marchetti di Ostia. Quote Snai: 2.15; 3.40; 3.40.