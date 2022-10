Verona-Roma 1-3 in un posticipo della 12/a giornata della serie A di calcio. Il gol Dawidowicz al 27' per i veneti. Pareggia Zaniolo al 47' del primo tempo, poi reti di Volpato e El Shaarawy. Lesione al retto femorale sinistro per il romanista Spinazzola, rientrerà nel 2023.

LA CRONACA DEL MATCH