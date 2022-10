Serie A: 4-1 alla Cremonese, Napoli solo in testa

Il Napoli ha battuto la Cremonese 4-1 in una partita della 9/a giornata della Serie A di calcio. La squadra di Spalletti, con 23 punti, è sola in testa alla classifica (La cronaca)

Cremonese - NAPOLI 1-4 al 96'! Rete di Olivera. Di Lorenzo serve in area un pallone morbido, Olivera sbuca tra le linee e di testa trafigge Radu.

Cremonese - NAPOLI 1-3 al 93'! Rete di Lozano. Contropiede Napoli, Kvaratskhelia parte in velocità, entra in area e serve Lozano che deve solamente depositarla in rete.

Cremonese - NAPOLI 1-2 al 76'! Rete di Simeone. Cross di Mario Rui dalla fascia sinistra, la palla attraversa tutta l'area e arriva a Simeone che da pochi passi schiaccia di testa e manda la palla in rete.

CREMONESE - Napoli 1-1 al 47'! Rete di Dessers. Conclusione dalla distanza di Ascacibar, il tiro finisce nella traiettoria di Dessers che intercetta la sfera e infila Meret.

Cremonese - NAPOLI 0-1 al 26'! Rete di Politano. Rigore calciato alla destra di Radu. Portiere spiazzato."