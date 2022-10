Serie A: Sassuolo travolge la Salernitana 5-0, crollo Samp

Secondo successo consecutivo per il Sassuolo, che sale a quota 12 in classifica, agganciando l'Inter. La Salernitana crolla dopo il ko interno contro il Lecce e resta ferma a 7 punti, facendosi risucchiare nella zona calda. 'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi fischia un rigore per i neroverdi (La cronaca).

Lecce-Cremonese 1-1 Grigiorossi più propositivi, salentini impalpabili in avanti, si segna solo su rigore (Ciofani e Strefezza), Falcone nella ripresa salva il risultato su Okereke, un punto per entrambe le squadre che muovono la classifica. (La cronaca)

Sampdoria-Monza 0-3.Tris del Monza, Sampdoria ko. Seconda vittoria consecutiva per i lombardi. Pessina sblocca il risultato dopo 11 minuti. Nella ripresa raddoppio di Caprari al 67', Sensi al 95' firma il 3-0. (La cronaca)

I GOL

Sampdoria-MONZA 0-3 al 95'! Rete di Sensi. Suggerimento di Birindelli, Sensi dal limite dell'area trafigge Audero con un tiro angolato.

SASSUOLO-Salernitana 5-0 al 92'! Rete di Antiste. Alvarez supera Radovanovic di fisico, tira di potenza ma sbatte su Sepe; Antiste arriva a rimorchio e insacca di sinistro.

SASSUOLO-Salernitana 4-0 al 76'! Rete di Harroui. Poker neroverde: scatto di Laurienté che serve un gran pallone a Harroui solo davanti all'incolpevole Sepe: destro sotto l'incrocio!

Sampdoria-MONZA 0-2 al 67'! Rete di Caprari. Cross di Ciurria, tocca Colley, Caprari in area al volo di destro batte Audero.

SASSUOLO-Salernitana 3-0 al 53'! Rete di Thorstvedt. Tris dei padroni di casa: recupero palla di Lopez che lancia Alvarez, assist perfetto per l'accorrente Thorstvedt che di sinistro non lascia scampo a Sepe.

LECCE-Cremonese 1-1 al 42'! Rigore di Strefezza. Radu spiazzato, Strefezza non sbaglia dagli 11 metri.



SASSUOLO-Salernitana 2-0 al 39'! Rigore di Pinamonti. Raddoppio dei padroni di casa: destro potente che batte Sepe.

Lecce-CREMONESE 0-1 al 19'! Rigore di Ciofani. Falcone poco reattivo, Ciofani freddo dagli 11 metri.