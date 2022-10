La Sampdoria ha esonerato Marco Giampaolo

La società Sampdoria ha esonerato Marco Giampaolo. La decisione è stata presa dalla società al termine della partita persa per 3-0 col Monza. Lo ha confermato l'avv. Romei, membro del cda. "Abbiamo aspettato un po' a ufficializzare l'esonero perché prima volevamo comunicarlo al mister - ha detto Romei -. Mi dispiace per Giampaolo perché so la professionalità che mette nel suo lavoro. E' stata una partita non all'altezza, chiudere così fa male. Non dobbiamo avere alibi ma lavorare tutti insieme per trovare una soluzione".

La Sampdoria verrà momentaneamente affidata all'allenatore della Primavera Tufano ma già da domani potrebbe essere ufficializzato il nome dell'allenatore che sostituirà Giampaolo. La fase è delicata, viste le voci che vogliono imminente il cambio della società stante la presunta trattativa con lo sceicco al Thani. Due i nomi che circolano per la panchina blucerchiata: il primo è quello di D'Aversa, che sarebbe la soluzione low cost visto che è ancora sotto contratto, e il secondo è Claudio Ranieri