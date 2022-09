Crisi Inghilterra, sale la critica a Soutghate

Senza vittorie dallo scorso marzo e ad un passo dalla retrocessione nella League B della Nations League: la crisi dell'Inghilterra ha sollevato una tempesta di critiche su Gareth Southgate, la cui luna di miele con la stampa inglese pare definitivamente conclusa.

Nonostante la semifinale mondiale nel 2018, e la finale Europea dello scorso anno, persa contro l'Italia di Roberto Mancini, la flessione degli ultimi mesi accusata dai Tre Leoni è stata stigmatizzata dalla critica, con accuse indirizzate soprattutto al commissario tecnico. Ritenuto il principale responsabile dei risultati mediocri: due soli pareggi, seppur contro Italia e Germania, in Nations League, accompagnati da due clamorose sconfitte contro l'Ungheria.

Risultanti mediocri che fotografano in maniera impietosa le attuali difficoltà dell'Inghilterra, apparsa negli ultimi tempi distratta, confusa tatticamente, regredita tecnicamente.

L'ultima vittoria inglese ormai risale allo scorso marzo, 3-0 alla Costa d'Avorio, eppure - secondo Jack Grealish, talento del Manchester City - le critiche sono state "decisamente eccessive, anche se c'è da metterle in conto quando sei inglese. Anche io ho ricevuto la mia parte".

Al fianco del Ct continua però ad essere schierata la Federcalcio inglese, con la co-presidente Debbie Hewitt che ha confermato pubblicamente la massima fiducia a Southgate. "Un certo modo di trattare la nazionale è tipico di questo paese - ha aggiunto Grealish -. Soprattutto poi per giocatori come me, il cui cartellino ha raggiunto una certa valutazione (100 milioni di sterline, ndr). Non posso farci nulla, fa parte del gioco, devo solo conviverci".

Ma il rischio di terminare ultimi nel Gruppo A3 appare davvero dietro l'angolo: "Una vera ignominia", secondo la stampa locale, che potrebbe essere evitata solo con due (improbabili) vittorie, venerdì a Milano e in Germania lunedì prossimo, potrebbero scongiurare. Ma già venerdì, in caso di passo falso a San Siro, il destino inglese in Nations League sarebbe segnato.

Di certo non il miglior modo per preparare la spedizione mondiale, ormai alle porte.