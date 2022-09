Serie A: Torino-Sassuolo, torna Juric

E' tornato Ivan Juric, il Torino riavrà il suo tecnico in panchina. "E' stata una sofferenza guardare le partite da casa" il commento dell'allenatore, costretto al forfait per una polmonite che non gli ha permesso di seguire da vicino la squadra nelle gare contro Lecce e Inter. Oggi però, sarà in prima fila per affrontare il Sassuolo: "Hanno fatto un mercato faraonico, dovremo essere tosti e aggressivi anche perché hanno preso giocatori con le caratteristiche giuste e di gamba: hanno tanta qualità nel palleggio, proveremo a metterli in difficoltà facendo il nostro gioco".

Probabili formazioni di Torino-Sassuolo.

Torino (3-4-2-1): 32 V.Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 77 Linetty, 27 Vojvoda; 16 Vlasic, 49 Radonjic; 9 Sanabria. (89 Gemello, 2 Bayeye, 3 Schuurs, 6 Zima, 7 Karamoh, 11 Pellegri, 14 Ilkhan, 19 Lazaro, 21 Adopo, 23 Seck, 34 Aina, 36 Garbett). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Berisha, Miranchuk, Ricci.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Ayhan, 13 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 42 Thorsvedt; 45 Laurentiè, 9 Pinamonti, 77 Kyriakoupolos. (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 14 Obiang, 8 Harroui, 7 Henrique, 11 Alvarez, 15 Ceide, 18 Antiste, 35 D'Andrea). All.: Dionisi. Squalificato: Tressoldi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Berardi, Defrel, Erlic, Muldur, Romagna, Traoré. Arbitro: Baroni di Firenze. Quote Snai: 1,83; 3,75; 4,25.