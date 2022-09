In campo Sampdoria-Milan 0-1 DIRETTA

GOL! Sampdoria - MILAN 0-1 al 6'! MESSIAS! Milan già avanti! Altro contropiede iniziato da Leao, che salta due uomini sulla corsia di sinistra e tocca in area per Giroud, assist indietro per De Ketelaere, il quale serve di nuovo Leao che apre per la corsa di Messias che da due passi, con la complicità di Audero, segna!