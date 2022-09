Serie A: Sampdoria-Milan, formazioni

Stefano Pioli non lo vuole chiamare 'turnover' "quel termine non mi piace", afferma netto in conferenza, ma è chiaro che sarà un Milan diverso quello che affronterà la Sampdoria domani a Genova. Non sarà il Milan dei titolarissimi e in campo scenderanno giocatori finora impiegati per spezzoni di partita. Primo fra tutti Divock Origi. "Sì, è arrivato il suo momento. Sta meglio, ha giocato, ha avuto continuità di condizione e ha bisogno di giocare. Credo sia un ottimo calciatore", annuncia l'allenatore rossonero in conferenza. Almeno inizialmente, Olivier Giroud potrà rifiatare in panchina dopo il doppio impegno derby-Champions League che ha messo a dura prova la sua condizione. Ora toccherà al nuovo acquisto che ha recuperato dal problema fisico e proverà a mettersi in mostra supportato da Leao e probabilmente da Diaz che dovrà riscattarsi dopo qualche prestazione opaca. "Se giochi nel Milan devi accettare la concorrenza. Se vogliamo vincere qualcosa non possiamo pretendere di avere solo 11 titolari. Se Diaz sta soffrendo la concorrenza, ma non credo che sia così, non va bene. C'è grande concorrenza ma anche grande compattezza.

Probabili formazioni di Sampdoria-Milan.

Sampdoria (4-1-4-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Murillo, 25 Ferrari, 3 Augello; 14 Vieira; 37 Leris, 8 Rincon, 11 Sabiri, 7 Djuricic; 10 Caputo. (22 Contini, 30 Ravaglia, 2 Amione, 13 Conti, 29 Murru, 5 Verre, 28 Yepes, 4 Villar, 18 Pussetto, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Colley, De Luca, Trimboli, Winks.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 32 Pobega; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 27 Origi (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 20 Kalulu, 21 Dest, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 4 Bennacer, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 7 Adli, 90 De Keteleare, 9 Giroud, 22 Lazetic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Rerbic.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 6,25; 4,50; 1,50. .