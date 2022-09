Serena Williams: da lady Obama a Woods, tu la più grande

Il suo impatto nella storia del tennis non si misura solo in base ai titoli e ai record. Serena Williams ha trasformato il tennis, e per certi versi lo sport, femminile.

"Non pensavo che avrei avuto un impatto così forte" ha detto in settimana nel corso di questo US Open diventato una lunga celebrazione della sua carriera. "Ero solo una ragazza che voleva giocare a tennis in un tempo nel quale potevo sviluppare una voce. E sono autenticamente me quando faccio quello che faccio". Tantissime le celebrazioni sui social. E non solo dal mondo del tennis. Da Michelle Obama a Roger Federer, da Tiger Woods a LeBron James, passando per Rafa Nadal e Coco Gauff, tanto per citarne alcuni, fino a Josè Mourinho.

"Siamo fortunati, abbiamo potuto vedere una ragazza di Compton diventare una delle più grandi atlete di sempre. Sono fiera di te, amica mia, non vedo l'ora di vedere quante altre vite riuscirai a trasformare grazie ai tuoi talenti", il messaggio di Michelle Obama. "Ha fatto la storia del tennis, ma il suo più grande contributo deve ancora venire. Grazie, Serena Williams. Il tuo viaggio continua" ha scritto Billie Jean King, fondatrice della WTA, una vita trascorsa a lottare per l'uguaglianza, che non ha mai nascosto di considerarla la più grande di sempre.

Oprah Winfrey ha descritto Serena Williams come una "Shero": una fusione tra "She", pronome personale femminile in inglese, e "hero", eroe, mentre la star Nba LeBron James le ha dedicato un video. Messaggio video, sul sito dell'Atp anche da Roger Federer che ha ricordato "che nel '99 agli US Open, quando hai giocato contro Martina Hingis, sono rimasto sveglio fino a tardi per guardarti lottare, perché quello è stato l'inizio della tua incredibile carriera".

"Sei la più grande in campo e fuori. Grazie, hai ispirato tutti noi a inseguire i nostri sogni. Ti voglio bene, sorellina", ha twittato la star del golf Tiger Woods.

"Abbiamo assistito all'ultimo US Open delle più grande di tutti i tempi. Serena Williams ha significato tanto per lo sport, per il tennis, per il mondo, per ogni ragazza, e per ogni ragazza nera nel mondo" ha scritto Magic Johnson.

Intenso e sentito il messaggio della diciottenne Cori Gauff, considerata l'erede delle Williams: "Serena, grazie" ha scritto su Twitter, accompagnando il messaggio con una foto in cui ridono insieme e un'altra in cui punta un'immagine di Serena appesa a una parete. "E' per te se credo in questo sogno - ha scritto Gauff -, l'impatto che hai avuto su di me va oltre tutte le parole che potrei mettere insieme. Per questo ti dico solo grazie, grazie, grazie, sei la più grande di sempre!". "Sportive come Serena sono eterne. Passa di generazione in generazione e non si dimentica. Quello che ha fatto in campo è indimenticabile ma sarà ricordata anche per quello che ha fatto fuori", ha dichiarato Mourinho.