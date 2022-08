Moto: in Austria vince Bagnaia davanti a Quartararo

Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio Quartararo, e il compagno di squadra Jack Miller.

"E' stata lunga molto lunga, per cautela abbiamo usato la soft anteriore, sono molto contento, ho fatto troppi errori nella prima parte della stagione, era ora di usare più il cervello", ha detto Bagnaia festeggiando la sua terza vittoria di fila in Austria nella MotoGp. "Abbiamo fatto un lavoro incredibile - aggiunge - il mio team ha fatto un gran lavoro e ora non vedo l'ora di correre a Misano".