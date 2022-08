Moto: Austria;Ogura vince nella classe di mezzo, cade Vietti

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - 'Doppietta' giapponese in Austria: dopo la vittoria in Moto3 di Sasaki arriva nella classe di mezzo il successo di Ogura, che 'soffia' anche la testa del Mondiale ad Augusto Fernandez. Peccato per Vietti, caduto quando era in lotta per il podio. (ANSA).