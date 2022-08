Mercato: Juve-Depay ci siamo, l'Inter su Akanji

La trattativa fra la Juventus e l'olandese Memphis DEPAY è ormai giunta a una svolta: Massimiliano Allegri sperava di avere già a disposizione il calciatore del Barcellona in queste ore, invece dovrà attendere ancora il suo arrivo alla Continassa.

L'intesa, comunque, è molto vicina: si va verso un biennale da 5 milioni, ma restano da fissare i premi da assegnare al giocatore; attualmente siamo intorno ai 2 milioni. Manuel AKANJI ha scelto: il centrale difensivo svizzero, dopo avere rifiutato svariate offerte sontuose (anche dalla Liga), vuole calcare i campi della Serie A. I contatti fra l'Inter e il Borussia Dortmund procedono senza soluzione di continuità e c'è già stata un'offerta da parte del club nerazzurro che si sarebbe detto disposto a versare nelle classe dei gialloneri tedeschi una quindicina di milioni. Il Borussia Dortmund, però, chiede 20 milioni. La trattativa prosegue ed è possibile che si arrivi a un accordo fra i 17 e i 18 milioni.

Maurizio Sarri e LUIS ALBERTO stringono un patto di non belligeranza e lo spagnolo resta a dunque Roma, per trainare i biancocelesti verso nuovi traguardi. Il Napoli, dopo SIMEONE, si prepara ad abbracciare sia RASPADORI sia NDOMBELÉ. A due settimane dalla chiusura del calciomercato, Andrea BELOTTI resta un attaccante senza squadra, sospeso com'è fra il Nizza e la Roma. Una squadra, alla fine, il 'Gallo' la troverà.

Lo Spezia deve ancora mettere a punto l'organico, in modo da evitare eccessive sofferenze nella corsa per la salvezza in Serie A. Anche per questo, il club ligure ha messo gli occhi su Christian KOUAMÉ della Fiorentina, sul quale l'allenatore Italiano sembra però voler puntare, non a caso lo ha schierate titolare a sorpresa nella prima di campionato vinta sulla Cremonese. Il costo del cartellino dell'attaccante ivoriano, 9 milioni, però, viene ritenuto proibitivo per le proprie casse dallo Spezia.

Il Verona ha messo le mani su Juan CABAL, difensore colombiano dell'Atletico Nacional di Medellin. Costo del cartellino: 3 milioni, più il 20% della futura rivendita del giocatore. La notizia del passaggio di Cabal al club scaligero è stata conferma da ESPN Sport.

Il centrocampista d'interdizione CASEMIRO è in uscita dal Real Madrid ed è assai tentato dall'offerta a molti zeri avanzata dal Manchester United, che ha rinunciato a RABIOT. In caso di addio del brasiliano, che ha contribuito ai numerosi successi della 'Casa Blanca', è in arrivo Bruno GUIMARAES, dal Newcastle. Classe 1997, il costo del giocatore si aggira sui 100 milioni, praticamente il doppio di quanto il club inglese lo ha pagato alcuni mesi orsono.

Secondo El Chiringuito, Achraf HAKIMI potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi al Barcellona. Il Bellinzona, in Svizzera, è sul punto di ingaggiare l'italiano - ex centrocampista di Inter e Palermo - Antonio MANICONE, per sostituire David SESA. Manicone, da anni vice di Petkovic, è reduce dall'esperienza al Bordeaux.