Serie A: Lazio-Milan, formazioni

Tutti compatti per tentare l'impresa. Il Milan ritrova il sorriso a due giorni dalla sfida contro la Lazio. Le foto da Milanello ritraggono un gruppo coeso che sente la vicinanza del club. Come sempre, al centro sportivo rossonero, erano presenti il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara. Ma a far sentire il supporto in un momento tanto delicato c'era anche l'ad Ivan Gazidis. Strette di mano e incoraggiamento ai giocatori, chiacchierata con Stefano Pioli, tutto l'ambiente rossonero si concentra sul campo, sulle prossime cinque partite, tenendo lontane le distrazioni della trattativa per la cessione del club. A breve terminerà la due diligence, poi si aspetterà la fine del campionato per eventuali annunci. La mente deve focalizzarsi su Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Domenica all'Olimpico potrebbe esserci anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese oggi ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi dedicarsi al lavoro individuale. Le sue condizioni sono valutate giorno per giorno e il verdetto sulla sua convocazione si saprà solo alla vigilia. Ma Ibra è carico, lo hanno dimostrato i post eloquenti pubblicati nei giorni scorsi sui social mentre metteva in mostra il suo tiro e la volontà di decidere da solo il suo destino, e dopo aver visto un derby, impotente, seduto in tribuna, vorrebbe dare il suo contributo nella volata finale. Ci sarà sicuramente Rebic che oggi ha lavorato con i compagni e quindi torna a disposizione. Non partirà dal primo minuto, ancora una volta l'attacco rossonero è affidato a Leao e Giroud. Al Milan servono i gol del francese, la sua astinenza dura dal 6 marzo scorso in campionato, l'ultimo big match giocato nella corsa scudetto. Contro la Lazio sarà un'altra sfida di cartello, forse decisiva. Si conoscerà già il risultato di Inter-Roma e il Milan avrà ancora nelle mani, o meglio nei piedi, il destino di un'intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-MILAN

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 10 Luis Alberto, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 4 Patric, 26 Radu, 16 Kamenovic, 77 Marusic, 8 Akpa Akpro, 88 Basic, 32 Cataldi, 18 Romero, 27 Raul Moro, 9 Pedro, 11 Cabral). All.: Sarri. Squalificati: nessuno Diffidati: Luiz Felipe, Patric, Marusic, Immobile Indisponibili: nessuno Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 46 Gabbia 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré, 41 Bakayoko, 33 Krunic, 30 Messias, 27 Maldini, 79 Kessie, 12 Rebic, 11 Ibrahimovic). All. Pioli Squalificati: nessuno Diffidati: Romagnoli, Diaz Indisponibili: Kjaer, Florenzi. Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 2,90; 3,45; 2,40.