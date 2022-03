Coppa Davis: Sonego stecca, Slovacchia-Italia 1-1

"No War": Italia e Slovacchia, prima di affrontarsi in Coppa Davis a Bratislava per la qualificazione alla fase a gironi, hanno mostrato insieme sul campo della Ntc Arena uno striscione che è un appello e una speranza comune. Gli azzurri hanno anche esposto delle magliette con la scritta "Stop the war", sfoggiate dai componenti della panchina. La parola è poi passata al campo, anche se non ha aiutato la concentrazione degli atleti il fatto di giocare a meno di 500 km dall'Ucraina sconvolta dalla guerra, e l'Italia al termine della prima giornata di trova un po' inaspettatamente sull'1-1, perchè alla vittoria di Jannik Sinner è seguita la sconfitta di Lorenzo Sonego. Il primo match ha visto l'altoatesino imporsi con più difficolta del previsto sul n.110 al mondo, Norbert Gombos, che dopo aver ceduto il primo set 6-4 ha replicato con lo stesso punteggio all'altoatesino, capace comunque di chiudere a suo vantaggio con un nuovo 6-4 ma solo dopo oltre due ore di gioco. Una nuova dimostrazione che in Coppa Davis non esistono partite facili. Dopo qualche game di studio, Sinner nel quinto gioco ha sfruttato la prima palla-break del set strappando il servizio a Gombos e ha quindi difeso il vantaggio per assicurarsi il primo set. Nel secondo, Sinner ha centrato il break già in avvio ma poi il 31enne di Galanta ha preso coraggio e ha recuperato, pareggiando il conto e continuando a giocare bene anche nel set decisivo. Nel nono gioco, Sinner però si è guadagnato la chance di andare a servire per il match, non mancandola. "A metà del secondo set è cambiato qualcosa - ha commentato Sinner -. Lui non sbagliava niente, soprattutto di rovescio ed ha incominciato a crederci. Nel terzo ho spinto ancora di più e sono contento di aver conquistato il punto per l'Italia. E' stata una partita tosta, ma me l'aspettavo". Meno attesa era la sconfitta di Sonego, che invece del n.1 slovacco Alex Molcan (n.66 al mondo), risultato positivo ad un tampone, era chiamato a battere il sostituto, Filip Horansky (n.203). Il torinese, perso il primo set al tie break, si è disunito nella seconda partita, cedendo addirittura 6-3, per la gioia dei tifosi di casa. Domani il doppio, che vedrà Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Stefano Travaglia, indirizzerà la sfida. A seguire Horansky affronterà Sinner e Gombos Sonego.