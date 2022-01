SuperG di Cortina, vince Elena Curtoni, Brignone quarta

L'azzurra Elena Curtoni ha vinto il superG di cdm di Cortina d'Ampezzo. Per la velocista valtellinese di 30 anni e' il secondo successo in carriera dopo la vittoria nella discesa di Bansko del 2020, coronamento di una stagione che l'ha 'già vista sul podio due volte sempre in superG, a St. Moritz e in val d'isere. Dietro di lei - nella gara che ha visto una nuova caduta di Sofia Goggia - l'austriaca Tamara Tippler in 1.21.07 e la svizzera Michelle Gisin In 1.21.22. Per l'Italia - con sole e pista perfetta - c'e' poi il quarto posto di Federica Brignone in 1.21.30. Brignone con 377 punti e' ora passata in testa alla classifica di disciplina davanti a Curtoni con 348 e Goggia rimasta ferma a 332: un vero dominio italiano.

In questo superG - che ha visto il rientro in gara della campionessa Usa Mikaeala Shiffrin che ha realizzato un tempo alto - in classifica ci sono piu' indietro anche le azzurre Marta Bassino in 1.22.64 e Nicol Delago in 1.23.49 mentre Francesca Marsaglia ha saltato una porta.

La coppa del mondo donne resta in Italia e passa in Alto Adige: martedì a Plan De Corones slalom gigante.