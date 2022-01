Sci: Cortina; spavento per Goggia, cade in super G

Grande spavento per Sofia Goggia caduta nel il superG di cdm di Cortina a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino. La campionessa si e' rialzata lentamente da sola, si è rimessa gli sci tornando al traguardo. Spaventose le immagini tv al replay che mostrano una rotazione anomala del ginocchio. L'azzurra sarà sottoposta subito a controlli medici per scongiurare ogni problema in vista dei Giochi al via il 6 febbraio.

Sofia Goggia e' scesa a valle da sola sui propri sci, allargano le braccia nei confronti del publico al traguardo che l'applaudiva incoraggiandola. Poi, in una tenda, i primi controlli medici. L'azzurra, dopo un errore in una curva che l'ha costretta a sterzare bruscamente e' caduta poco piu' avanti per le punte degli sci che le si sono divaricati facendola rovinare nella neve.

Un lieve dolore al ginocchio sinistro, è al momento l'esito dei primi controlli medici a cui la campionessa azzurra è stata sottoposta al traguardo, nella tenda medica.