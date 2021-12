F1: Abu Dhabi, Mercedes presenta un doppio reclamo

La scuderia Mercedes ha ufficialmente contestato il risultato della gara di Abu Dhabi, che ha visto la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton e la conquista del titolo mondiale da parte dell'olandese della Red Bull. Il ricorso, in particolare, riguarda quanto avvenuto durante il regime della safety car dopo il quale Verstappen, all'ultimo giro, ha superato il britannico. Secondo i documenti ufficiali comunicati dalla Federazione internazionale dell'automobile (FIA), garante del regolamento in F1, i protagonisti dovevano essere ascoltati dagli steward dalle 19:45 locali. La Mercedes ha confermato l'appello ma non commenterà fino al termine dell'udienza. La safety car è entrata in pista dopo un incidente a Nicholas Latifi (Williams) al giro 53. In un primo momento, il direttore di gara, Michael Masi, non ha permesso ai piloti in ritardo - compreso Verstappen che avevano cambiato le gomme - di tornare alle loro posizioni originali, poi ha cambiato idea, con l'olandese che è potuto tornare alle spalle di Hamilton, che poi ha superato alla ripresa della corsa. Secondo la Mercedes, però, non tutte le auto sarebbero tornare alla posizione originale al momento della ripartenza, quindi questa non sarebbe stata regolare.