Serie A: Bologna-Roma e Inter Spezia, formazioni

Obiettivo accorciare ancora sulla vetta, prima di pensare alla sfida da amarcord con José Mourinho. L'Inter aspetta domani a San Siro lo Spezia andando a caccia del decimo risultato utile consecutivo, altra occasione da sfruttare al meglio per cercare di avvicinarsi a Napoli e Milan in classifica, magari pensando anche al sorpasso sui cugini rossoneri che solo due giornate fa erano davanti di ben 7 punti e ora ne hanno uno soltanto di vantaggio. Poi ci sarà tempo per preparare la gara di sabato contro la Roma del portoghese, il primo incrocio tra i nerazzurri e lo Special One dopo il Triplete vinto a Milano nel 2009/10. Verso il match coi liguri in cui, tra l'altro, sfideranno un altro ex del Triplete come Thiago Motta, non mancano i pensieri per il tecnico interista Simone Inzaghi. L'infermeria si è infatti riempita negli ultimi giorni soprattutto in difesa, con l'allenatore che si trova di fatto davanti a scelte quasi obbligate: l'unico dubbio è se scegliere la stessa retroguardia di Venezia (con Skriniar, Bastoni e Dimarco in campo e D'Ambrosio unica riserva) o valutare anche di alzare l'esterno ex Verona sull'esterno di centrocampo, schierando dal 1' D'Ambrosio tra i tre centrali. Negli altri ruoli si va verso il turnover per alcuni dei big.

La Roma, impegnata a Bologna perde Pellegrini fino alla fine dell'anno e Felix per positività al Covid, ma recuperano Cristante. L'attaccante ghanese questa mattina ha accusato i primi sintomi e per questo è stato sottoposto immediatamente all'isolamento domiciliare senza allenarsi con i compagni a Trigoria per la rifinitura. Contestualmente alla notizia del contagio dell'ex Primavera è arrivata la negatività al molecolare di Cristante, che in serata ha svolto l'idoneità sportiva per poter partire già verso Bologna domattina ed essere a disposizione del tecnico portoghese. Sempre a ridosso del match verranno sciolte le riserve su Smalling. Il centrale inglese ha finalmente messo alle spalle i problemi fisici, ma a Trigoria non vogliono sovraccaricarlo e per questo Mourinho prenderà all'ultimo una decisione sul suo utilizzo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 35 Dijks, 14 Viola, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dominguez, Hickey, Medel. Indisponibili: Kingsley Schouten, Mbaye.

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 42 Diawara, 77 Mkhitaryan, 92 El Shaarawy; 22 Zaniolo, 9 Abraham (87 Fuzato, 63 Boer, 19 Reynolds, 6 Smalling, 65 Tripi, 5 Vina, 55 Darboe, 52 Bove, 59 Zalewski, 21 Mayoral, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 64 Felix)All.: Jose Mourinho. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Mancini, Karsdorp, Abraham. Indisponibili: Spinazzola, Villar, Cristante, Pellegrini, Calafiori. Arbitro: Pairetto di Torino. Quote Snai: 3.10; 3,40; 2.20.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 95 Bastoni, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 8 Vecino, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Correa (21 Cordaz, 97 Radu, 33 D'Ambrosio, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 22 Vidal, 23 Barella, 7 Sanchez, 19 Correa, 48 Satriano). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Eriksen, De Vrij, Ranocchia, Darmian, Kolarov. Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 20 Bastoni; 33 Agudelo, 7 Sala, 25 Maggiore; 19 Colley, 18 Nzola, 11 Gyasi. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 8 Kovalenko, 9 Manaj, 10 Verde, 13 Reca, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 22 Antiste, 29 Salcedo, 44 Strelec). All.: T. Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena. Arbitro: Ghersini di Genova. Quote Snai: 1.19; 7.25; 13.