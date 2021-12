Serie A: Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli, formazioni

Voltare pagina, subito, per evitare che il secondo stop consecutivo diventi una vera e propria crisi. Il Milan deve vincere e ritrovare fiducia a Genova contro la squadra dell'ex Sheva. La sconfitta contro il Sassuolo pesa parecchio negli equilibri di una settimana in cui Inter e Napoli hanno sbagliato meno dei rossoneri. Preoccupa soprattutto le modalità con cui il Milan è uscito sconfitto da San Siro, la mancanza di reazione, gli errori grossolani e il crollo complessivo della squadra e non di singoli giocatori. Pioli dopo la partita non ha minimizzato, ha ammesso la mancanza di concentrazione e lucidità ma servono i tre punti per non buttare via quanto di buono fatto finora in campionato.

Spalletti ritrova la squadra e la squadra ritrova l'entusiasmo. La notte magica dedicata a Diego Maradona ha portato in casa Napoli con sé una ventata di buone notizie: il successo chiarissimo sulla Lazio, una diretta concorrente ad un piazzamento in zona Champions League, e soprattutto una condizione atletica straripante della squadra, aspetto, quest'ultimo, che dà all'allenatore una soddisfazione perfino maggiore del risultato. E poi c'è da considerare il ritorno di fiamma di Dries Mertens che dopo un periodo di offuscamento, successivo all'intervento chirurgico alla spalla, si è ripreso la scena da protagonista assoluto. Il ritorno del belga come principale punto di riferimento della squadra non è dipeso solo dai due gol, entrambi di straordinaria, pregevole fattura, ma anche dalla continuità dimostrata e dalla perfetta condizione atletica che lo ha sorretto anche e soprattutto quando è andato ad inseguire gli avversari fin dentro la propria area di rigore.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique, 25 Berardi, 91 Scamacca, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Romagna, Djuricic, Boga, Goldaniga. Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 68 Lobotka, 8 Ruiz, 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 14 Mertens. (1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 4 Demme, 7 Elmas, 21 Politano, 33 Ounas, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa e Mario Rui. Indisponibili: Anguissa, Osimhen, Zanoli. Arbitro: Pezzuto di Lecce. Quote Snai: 3.90; 3.85; 1.85.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu,14 Biraschi, 5 Masiello, 15 Vasquez, 18 Ghiglione, 65 Rovella, 47 Badelj, 27 Sturaro, 50 Cambiaso, 20 Ekuban, 24 Bianchi (1 Semper, 22 Marchetti, 13 Bani, 2 Sabelli, 3 Vanheusden, 33 Hernani, 90 Portanova, 11 Behrami, 10 Melegoni,18 Ghiglione, 94 Touré, 19 Pandev, 44 Buksa). All.: Shevchenko. Squalificati: nessuno. Diffidati: Biraschi. Indisponibili: Maksimovic, Caicedo, Criscito, Fares, Destro, Kallon.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao: 11 Ibrahimovic (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 33 Krunic, 30 Messias, 27 Maldini, 64 Pellegri). All.: Pioli. Squalificati: Romagnoli. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Plizzari, Calabria, Castillejo, Rebic, Giorud. Arbitro: Sacchi di Macerata. Quote Snai: 4.75; 4.00; 1.70.