Serie A: Napoli-Lazio, formazioni

Dopo la sconfitta in Russia che mette a rischio la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli cerca di dimenticare la batosta e di concentrarsi ancora una volta sul campionato. Domenica sera, nel posticipo, arriva al Maradona la Lazio di Maurizio Sarri e per la squadra di Spalletti, anche in questo caso, si tratta di riprendere un cammino interrotto dalla sconfitta a San Siro con l'Inter. Sarà una gara ricca di suggestioni, quella con i biancocelesti, innanzitutto perché Sarri torna su una panchina sulla quale è rimasto per tre anni, dando tante soddisfazioni ai tifosi. Ma l'accoglienza, è prevedibile, non sarà delle migliori in quanto la gente non ha dimenticato quello che considera un vero e proprio 'tradimento', vale a dire il passaggio del tecnico toscano alla Juventus, sia pure dopo un anno vissuto a Londra con il Chelsea. E poi c'è l'effetto Maradona sulla tifoseria azzurra, con il San Paolo pieno fin quanto è possibile per le restrizioni dovute al Covid, alla quale sarà mostrata la statua in bronzo raffigurante il campione argentino, che verrà sistemata poi negli spogliatoi dello stadio. L'opera è stata commissionata dall'amico ed ex manager di Maradona, Stefano Ceci ed è stata fusa la scorsa settimana in una officina a Nola. Spalletti sta cercando di fare la conta degli assenti forzati. Oltre ad Osimhen e ad Anguissa, infortunati, dovrà fare a meno anche di Politano e di Zanoli, alle prese con il Covid.

Probabili formazioni di Napoli-Lazio:

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 4 Demme, 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 37 Petagna. (1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 68 Lobotka, 7 Elmas, 14 Mertens). All.: Spalletti. Indisponibili: 99 Anguissa, 21 Politano, 9 Osimhen, 33 Ounas, 59 Zanoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Mario Rui.

Lazio (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. (1 Strakosha, 31 Adamonis, 4 Patric, 26 Radu, 8 Akpa Akpro, 5 Escalante, 27 Moro, 18 Romero, 6 Leiva, 94 Muriqi, 88 Basic, 20 Zaccagni). All.: Sarri Indisponibili: Marusic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luiz Felipe. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 1,80; 3,85; 4,25.