Serie A: Milan Torino

Primo posto? E' troppo presto per guardare la classifica. E' giusto che i tifosi siano contenti per come la squadra sta affrontando il campionato. Ma pensiamo alla partita di domani, poi alla prossima": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. Il Milan, primo in classifica, può lottare fino alla fine per il titolo secondo Pioli: "Noi siamo competitivi, forti e ce la possiamo giocare. Ma le partite di ieri sono state partite di alto livello tecnico, tattico e fisico. Le nostre contendenti sono molto forti e va tenuto alto il nostro livello di prestazione".

Recuperati Theo Hernandez e Kessié - "Theo Hernandez potrà far parte della partita non dall'inizio, ma per uno spezzone. Kessié sta bene ed è disponibile": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. L'allenatore rossonero non esclude di schierare anche in futuro, come già accaduto contro il Bologna, la coppia Ibra-Giroud: "Le ultime sono state due gare particolari. Quando abbiamo bisogno di più fisicità abbiamo la possibilità di mettere Ibra e Giroud. Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita".

Milan deve subire meno gol - Dobbiamo essere più attenti, compatti tatticamente e comunicare meglio. Per vincere non bisogna subire gol. Poi abbiamo le qualità di fare un gol in più rispetto agli avversari, ma è importante non prendere gol": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino. "Secondo me non siamo stati all'altezza solo nella gara di Porto - spiega - dove dovevamo fare meglio. In Italia ci sono avversari forti, come lo è domani il Torino. Credo che vincerà il campionato chi non perderà punti contro avversari che non fanno parte del gruppo delle sette in lotta per il titolo".