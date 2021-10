Serie A: Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana

Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana aprono martedì alle 18.30 il turno infrasettimanale di Serie A

Genoa: Ballardini perde Fares per lesione muscolare - Una nuova tegola in casa Genoa, alla vigilia della trasferta di Spezia. Come comunicato dalla società rossoblù, Mohamed Fares ha subito una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. L'esterno, autore di una doppietta all'esordio contro il Cagliari e titolare fisso nel Grifone di Davide Ballardini, salterà dunque sicuramente le prossime tre gare contro Spezia, Venezia ed Empoli, considerando che indicativamente il suo stop sarà di tre settimane circa. Fares si va così ad aggiungere agli altri giocatori infortunati ed attualmente indisponibili: Maksimovic, Bani, Vanheusden, Hernani e Cassata.

Colantuono: 'Cancellare Empoli e ripartire' - "Domani ci attende una partita difficile contro una diretta concorrente che lotterà fino alla fine per il nostro stesso obiettivo. Dobbiamo immediatamente cancellare il primo tempo di sabato e ripartire con grande forza e convinzione dalla prestazione della ripresa". Così Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha presentato la sfida di domani contro il Venezia. "Bisogna affrontare la gara con l'atteggiamento giusto, servirà grande attenzione perché in questo campionato si paga ogni minimo errore". Il tecnico ha quindi concluso: "Recuperiamo solo Gyomber ma non possiamo piangerci addosso per le assenze, sono convinto che chi scenderà in campo domani farà una prestazione importante. La squadra ha grande voglia di fare bene e di riscattarsi, un risultato positivo darebbe un grande slancio per le prossime gare".