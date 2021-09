Champions: Milan-Atletico Madrid, formazioni

Vogliamo cancellare lo 'zero' dalla classifica": poche e chiare parole, nel perfetto stile di Stefano Pioli, per spiegare obiettivi e ambizioni del Milan che sfiderà l'Atletico Madrid a San Siro. Un risultato positivo che avrebbe molteplici significati per la squadra rossonera, finora sconfitta solo dal Liverpool nella prima giornata di Champions League. Evitare il ko, e magari vincere, vorrebbe dire dimostrarsi all'altezza del dna europeo del club, riscattare l'amaro ricordo dell'ultima partita giocata nella fase finale ormai sette anni fa, la disfatta per 4-1 proprio contro l'Atletico al Calderon, e celebrare il ritorno nel grande calcio europeo davanti ai propri tifosi. Il girone del Milan è da brividi. Dopo il Liverpool, capolista di Premier League, dovrà affrontare l'Atletico campione in carica di Liga. "E' una partita importante - sottolinea Pioli- ma non decisiva. E' una squadra molto solida con un allenatore ben preparato. Formata da giocatori esperti pronti a colpire ad ogni errore. Dovremo fare una partita ad altissimo livello tecnico e con massima attenzione fino al 90'".

Sette anni dopo un derby perso nella finale di Champions League, Diego Simeone e l'Atletico Madrid tornano a San Siro, questa volta per affrontare il Milan. Un ricordo che brucia ancora, anche se Simeone è concentrato sulla squadra rossonera, una formazione "cresciuta negli ultimi anni, una rivale importante". L'Atletico dopo una campagna acquisti sontuosa, l'arrivo di De Paul, il ritorno di Griezmann che si unisce a campioni come Suarez e Joao Felix, torna a San Siro in un momento difficile e complesso. Reduce dal ko contro l'Alaves, con un rendimento collettivo al di sotto delle aspettative, capace di non andare oltre al pari contro il Porto nella prima giornata, l'Atletico è obbligato a vincere. "Il nostro morale è alto. È un gruppo maturo - rivendica Simeone - e tutti conoscono le dinamiche del calcio. E' una partita difficile, ma cercheremo di fare il massimo e so che potremo fargli male. L'Alaves ha cercato di sottrarci degli spazi. Ci ha obbligato a creare più gioco. Ma nella partita con il Villarreal abbiamo fatto bene. È stata una stagione con molte situazioni di gioco diverse. Dobbiamo continuare ad evolverci".

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 23 Tomori, 24 Kjaer, 19 Theo Hernandez; 79 Kessie, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 12 Rebic (1 Tatarusanu, 5 Ballo Touré, 13 Romagnoli, 20 Kalulu, 25 Florenzi, 46 Gabbia, 4 Bennacer, 9 Giroud, 27 Maldini). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bakayoko, Krunic, Messias, Ibrahimovic, Plizzari. Atletico Madrid (3-5-2): 3 Oblak; 18 Felipe, 2 Gimenez, 22 Hermoso; 23 Trippier, 14 Llorente, 6 Koke, 4 Kondogbia, 21 Carrasco; 9 Suarez, 10 Correa (1 Lecomte, 31 Christian, 12 Renan Lodi, 24 Vrsaljko, 37 Camus, 5 De Paul, 11 Lemar, 16 herrera, 7 Joao Felix, 8 Griezmann, 19 Cunha). All.: Simeone. Squalificati: Savic. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Cuneyt Cakir (Tur.) Quote Snai: 2,55; 3,15; 2,90.

