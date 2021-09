Champions: Ronaldo subito in gol. Alle 21 Malmoe-Juve e Villarreal-Atalanta LIVE

Dopo i due gol all'esordio col Manchester United in campionato, Cristiano Ronaldo ha messo subito il suo sigillo anche nella prima partita con i Red Devils in Champions League. Al 13' minuto, il portoghese ha portato in vantaggio la sua squadra nella sfida contro lo Young Boys, a Berna, partita di apertura del gruppo F. In campo anche il Siviglia ospita il Salisburgo. Stasera la Juventus a Malmoe e l'Atalanta in casa del Villarreal

