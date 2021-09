Champions: CR7-gol non basta, United ko con lo Young Boys

A Berna avviene quanto di più clamoroso si possa immaginare nel calcio, non tanto per la sconfitta subita dalla corazzata Manchester United (2-1), quanto per le modalità. Cristiano Ronaldo aveva portato in vantaggio i 'Red devils' dopo soli 13', ma nella ripresa gli svizzeri dello Young Boys hanno ribaltato la situazione: prima con l'attaccante camerunese Moumi Ngamaleu, quindi con lo statunitense Theoson-Jordan Siebatcheu che, addirittura al 96', ha regalato una miracolosa vittoria ai 'suoi'.

Una vera beffa per CR7 e per la squadra di Ole Gunnar Solskjaer nella partita d'esordio del Girone F della Champions League, che poi è lo stesso dell'Atalanta (e del Villarreal).

Ronaldo, a differenza di quanto è accaduto nell'ultimo turno di Premier contro il Newcastle, questa volta è rimasto in campo per 72', poi ha fatto spazio a Lingard. Un brutto esordio per lui che aveva chiuso l'ultima esperienza in Champions con l'eliminazione per mano dei connazionali del Porto quando ancora indossava la maglia della Juventus.

La nuova avventura nel massimo torneo europeo si apre, quindi, con un tracollo sul campo di quella che è considerata la 'Cenerentola' del girone, ovvero lo Young Boys che, però, questa sera è in vetta al girone con 3 punti.