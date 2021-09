Italia-Lituania, la Nazionale è chiamata al riscatto

Attesa per Italia-Lituania. Stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia (previsti 10.500 spettatori, il massimo della capienza consentita), la nazionale di Mancini affronta il fanalino di coda con zero punti nel girone C. L'unica strada è vincere, anche senza Lorenzo Insigne e Ciro Immobile - costretti per motivi diversi a lasciare stasera il gruppo - per spazzare via le critiche e allontanare lo spettro di una mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, evitando di complicare tutto e doversi aggrappare all'ultima spiaggia della Uefa Nations League. I campioni d'Europa in carica devono allungare al primo posto in classifica (l'Italia ora ha 11 punti) per poi giocarsi tutto con la Svizzera, che ha 7 punti, ma due gare in meno rispetto agli Azzurri.

Dopo i deludenti pareggi contro gli elvetici domenica e contro la Bulgaria giovedì scorso, la Nazionale è chiamata al riscatto. E a spegnere le polemiche. Un po' di pressione la si avverte, ma il ct, Roberto Mancini, smorza i toni, fa quadrato e difende i suoi.