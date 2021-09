F1: Kimi Raikkonen positivo al Covid, in Olanda correrà Kubica

Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 Kimi Raikkonen è risultato positivo al coronavirus.

Il pilota finlandese, fa sapere l'Alfa Romeo racing su Twitter, "non mostra sintomi ed è di buon umore. E' subito stato posto in isolamento nel suo albergo". La squadra gli augura una "pronta guarigione".

Al suo posto, per le qualifiche e la gara, sulla monoposto numero 88 correrà il pilota di riserva Robert Kubica.