Genoa: dal mercato un Grifone tutto nuovo

Volti nuovi al Signorini di Pegli per la ripresa degli allenamenti del Genoa. Rossoblù rivoluzionati rispetto allo scorso campionato ma anche rispetto alle prime due giornate di campionato. Giornate che hanno portato due sconfitte, con Inter e Napoli, dal sapore differente in particolare quella con i partenopei che ha visto annullare un gol a Pandev. "Non voglio parlare di malafede - ha commentato l'episodio il presidente Preziosi a Telenord -. Sono errori che si fanno ma mi dispiace molto per i ragazzi e per Ballardini. Quando si fanno gare così a livello d'intensità, non si merita di essere penalizzati da questi episodi. Meret ha sbagliato l'uscita, lui ha cercato di bloccarla e l'ha persa. Era un gol regolarissimo".

Ma da oggi con la fine del mercato inizia per il Genoa un altro campionato. L'ultimo giorno sono stati ufficializzati infatti quattro colpi: Caicedo, Maksimovic, Touré e Fares ai quali si potrebbe aggiungere nei prossimi giorni il centrocampista cileno Pablo Galdames, che in quanto svincolato può essere tesserato senza fretta. Sono i rinforzi attesi da Ballardini che nel frattempo potrà contare anche sul messicano Vasquez e ha già avuto modo di testare dal vivo Sirigu, Vanheusden, Hernani, Sabelli ed Ekuban. A questi bisogna poi aggiungere Mattia Destro che sembrava destinato a lasciare il Genoa e invece alla fine è rimasto a disposizione. Intanto prosegue la trattativa per la cessione del club rossoblù con lo stesso Preziosi che oltre ad averne confermato la concretezza ha parlato chiaramente: "L'interlocutore è serio e mi aspetto che questa serietà porti a fatti concreti, per voltare e dare un futuro al Genoa diverso da quello che altri si aspettavano".